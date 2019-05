Deux individus arrêtés après un violent affrontement dans Saint-Roch

Un violent affrontement survenu lundi soir dans le secteur de Saint-Roch a mené à l’arrestation de deux suspects.

Les faits se sont produits vers 22h20 au 744, rue de la Reine. Un voisin a alerté les policiers au sujet d’un individu qui aurait été poignardé.

À leur arrivée, les policiers ont plutôt constaté que la victime avait reçu des coups de bâton, selon Sandra Sion, porte-parole au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

«Il y avait beaucoup de sang», a précisé Mme Dion.

Fait peu habituel, la victime, un homme de 24 ans, a dû être neutralisée à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique. Les raisons pour lesquelles les policiers ont décidé d'utiliser cette arme ne sont toutefois pas connues pour le moment.

La victime a été transportée à l’hôpital. Ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger.

Deux individus ont été arrêtés relativement à cette affaire. Ce sont un homme et une femme âgés de 34 ans. Il n’a pas été possible de savoir, pour le moment, s’ils ont été libérés et si une comparution est à venir.

Les liens entre les trois belligérants ne sont pas connus.