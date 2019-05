EN VIDÉO | Une famille sauve un bébé cerf d'une noyade certaine

Une famille de la Californie a vécu une expérience unique quand elle s’est portée au secours d’un faon en danger aux abords d’un petit lac au cours du weekend dernier.

Les Freitas profitaient d’une journée ensoleillée à bord de leur ponton quand ils ont entendu des lamentations près d’eux. Ils ont alors aperçu un bébé cerf incapable d’atteindre la rive en raison de la présence d’un muret de pierres.

«Dès que je l’ai vu dans l’eau, je savais qu’il était désespéré et qu’il avait besoin d’aide», a commenté Jesse Freitas.

«Quand nous nous sommes approchés, je ne m’attendais pas à le voir sauter et nager en notre direction. J’ai même eu peur qu’il passe sous notre ponton alors je me suis étiré et je l’ai sorti de l’eau», poursuit-il.

Jesse a ensuite remis le bébé à sa sœur, Jessica, qui s’était avancée près de la rive.

«La mère était un peu plus loin, de l’autre côté du buisson, et j’étais nerveuse, je ne voulais pas qu’elle m’attaque parce que j’avais son bébé. Je suis parvenue à le déposer sur la terre, mais il ne pouvait pas marcher au début alors j’ai dû le pousser un peu parce que je craignais qu’il retourne dans l’eau», explique-t-elle.

L’intégralité de l’opération de secours a été filmée par la fille de Jessica, Jaelyn, qui était aussi à bord du ponton. La jeune fille affirme qu’elle n’hésitera pas à venir en aide à un animal en détresse si la situation devait se reproduire dans l’avenir.