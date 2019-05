La députée de Québec solidaire Catherine Dorion a partagé une photo de son aisselle poilue sur les réseaux sociaux, lundi, en faisant l’éloge du poil.

«Tous les mois de mai depuis 2017, les participants sont invités à «ne pas s’épiler ni se raser dans le but d’éclater les diktats de beauté et de donner des nouveaux modèles de corps diversifiés», peut-on lire dans sa publication sur Facebook.

Voyez les autres chroniques de Martineau

Les écolos doivent-ils modifier leur discours?

Les médias vus par Trudeau

Le chroniqueur Richard Martineau, qui ne se dit pas contre l’initiative, juge toutefois que l’importance des batailles de la gauche a bien changé au cours des années.

«Il fut un temps où la gauche prenait la défense des travailleurs et luttait pour de meilleurs salaires, de meilleures conditions et la sécurité au travail. Aujourd’hui ça parle de toilettes pour les transgenres, et de poils de d’sous de bras!», explique-t-il dans sa chronique «Réveillez-vous».

«On n’arrête pas le progrès!», conclut-il.

***Voyez sa chronique intégrale dans la vidéo ci-dessus.***