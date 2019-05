La Caisse fait le grand ménage au sein d'Otéra Capital

Nouveau conseil d'administration, nouvelle présidente et nouveau code d'éthique : la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a dévoilé mardi d’importants changements au sein de sa filiale Otéra Capital.

La CDPQ a rendu public mardi le rapport de son enquête interne déclenchée à la suite des nombreuses révélations de notre Bureau d’enquête touchant des employés d’Otéra, y compris des cadres.

Si l’enquête confirme l’intégrité du portefeuille de la filiale, elle relève également des «manquements sérieux» liés à des «activités personnelles» d’employés d’Otéra, des liens troublants entre des employés et des membres du crime organisé ainsi que de nombreuses situations de conflit d’intérêts.

La CDPQ a donc procédé à un remaniement important au sein des plus hauts postes d’Otéra, à commencer par sa présidence, où Rana Ghorayeb succède à Alfonso Graceffa. La nouvelle présidente et cheffe de la direction était vice-présidente principale au sein de l’équipe des infrastructures de la Caisse depuis 2012.

Le Bureau d’enquête révélait en février dernier qu’Otéra Capital avait consenti 11 prêts immobiliers à des entreprises d’Alfonso Graceffa depuis 2010. Ce dernier s’était retiré de toutes ses fonctions à la suite de ces révélations.

La vice-présidente de la filiale, Martine Gaudreault, est elle aussi congédiée. Mme Gaudreault était suspendue depuis que le Bureau d’enquête a mis au jour ses relations d’affaires et de cœur avec un prêteur privé longtemps lié au clan mafieux Rizzuto.

L’économiste Edmondo Marandola, qui exerçait des activités personnelles de promoteur immobilier alors qu’il était à l’emploi de la Caisse, a lui aussi été congédié.

«Tolérance zéro»

En plus du renouvellement de personnel au sein de la présidence et du conseil d’administration, la CDPQ entend appliquer les recommandations du rapport afin de «rehausser les pratiques en matière d’éthique, de gouvernance et de gestion des risques au niveau de celles de la Caisse».

«L’éthique et l’intégrité à la Caisse sont des valeurs fondamentales et d’intérêt public. [...] Les pratiques et la politique de tolérance zéro de la Caisse en matière d’éthique doivent donc être appliquées par Otéra», a tranché le président et directeur de la CDPQ Micahel Sabia par voie de communiqué.

Pour mener son enquête, la Caisse a fait appel à plus d’une centaine d’experts indépendants en différentes spécialisations de gouvernance, d’éthique, de juricomptabilité, de renseignement criminel et économique.

«Nous sommes en communications avec les autorités policières», a dit Stéphane Eljarrat, l'avocat du cabinet Osler en charge de l'enquête indépendante, qui refuse toutefois de confirmer qu'une enquête est en cours.

«[Le Bureau d’enquête] a fait un excellent travail», a reconnu M. Sabia, en conférence de presse, à propos des révélations qui ont mené au déclenchement de l’enquête indépendante et entraîné le départ définitif de trois des quatre personnes congédiées mardi.