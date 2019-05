La police demande l’aide des hôteliers pour combattre le proxénétisme

À l’approche de la saison touristique qui s’amorce dès la semaine prochaine avec le Grand Prix de Montréal, les policiers demandent l’aide des hôteliers pour contrer le proxénétisme et sauver des victimes d’exploitation sexuelle.

« On ne peut pas être devant chaque porte ou chaque entrée d’hôtel. C’est là que vous entrez en jeu. Vous allez être en mesure de nous rapporter ce que vous voyez et ainsi jouer un rôle important », a insisté vendredi l’agent Ghyslain Vallières, de la police de Longueuil, à l’attention d’une quinzaine d’employés d’un hôtel de la Rive-Sud.

Ces employés assistaient à une formation offerte dans le cadre de l’opération RADAR, lancée aujourd’hui par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ainsi que la Police de Laval (SPL).

Le programme est inspiré des États-Unis. Il vise à former et sensibiliser les employés d’établissements hôteliers susceptibles d’être témoins d’exploitation sexuelle.

Le personnel surveille

En effet, derrière les portes closes de chambres d’hôtel, plusieurs proxénètes font travailler des victimes dans la plus grande discrétion, selon les policiers.

« Les employés sont les premiers à être en contact avec des clients potentiels, des victimes ou autres personnes qui gravitent autour de ces personnes. Il faut qu’ils observent ce qui dévie de la norme », explique le commandant Michel Bourque, chef de la section de l’exploitation sexuelle au SPVM.

Il donne en exemple une femme de chambre qui reçoit une commande inhabituelle de serviettes, la présence d’un amas de condoms, un gros montant d’argent comptant ou simplement de drôles de comportements.

Chaque petite observation peut faire une différence. Les employés doivent se fier à leur instinct, souligne le commandant Bourque.

Ainsi, les policiers veulent lancer un message clair aux clients et aux proxénètes : il n’y a pas que la police qui les surveille, c’est aussi l’ensemble du personnel hôtelier.

12 mois par année

Par ailleurs, les policiers rappellent que l’exploitation sexuelle, ça se voit 12 mois par année.

Le Grand Prix de Montréal, qui débute la semaine prochaine, est le point de départ de la saison forte du tourisme.

« On approche d’une période de recrudescence où il y aura beaucoup de touristes qui s’en viennent.

« L’affluence de personnes va faire en sorte qu’il y a toujours un potentiel un peu plus haut en matière d’exploitation sexuelle », souligne Michel Bourque.

En cas d’urgence, les employés d’hôtel doivent composer le 911. Sinon toute information peut être transmise de façon confidentielle à Info-Crime au 514 393-1133 ou au 450 646-8500.

«J’aurais aimé que quelqu’un voie que ça n’a pas d’allure»

« J’aurais aimé ça que quelqu’un fasse de quoi pour moi. J’aurais aimé ça que quelqu’un voie que ça n’a pas d’allure que je fasse des in et out comme ça dans un hôtel », a lancé Valérie Pelletier, qui s’est sortie de la prostitution depuis maintenant 20 ans.

Elle était invitée vendredi par le Service de police de l’agglomération de Longueuil à témoigner de son expérience devant des employés d’un hôtel de la Rive-Sud. Cette formation visant à détecter les signes d’exploitation sexuelle dans les établissements hôteliers sera offerte prochainement dans d’autres hôtels de la région, mais aussi de Montréal et de Laval.

Ses débuts à 16 ans

Valérie Pelletier, qui a commencé à faire des clients à l’âge de 16 ans, déplore qu’aucun employé d’hôtel ou passant n’ait cru bon à l’époque lui demander son âge.

« Tout le temps que j’ai été dans l’industrie du sexe, personne ne m’a offert autre chose ou ne m’a dit que je n’étais pas à ma place », a-t-elle expliqué.

Elle demande ainsi aux employés d’hôtel de ne pas hésiter à se parler et à s’échanger des informations qui méritent d’être rapportées. Et elle insiste sur l’importance de le faire sans jugement.

« Si dans votre regard, la fille sent que vous la jugez, elle ne viendra pas vous voir si elle a besoin d’aide », a dit Mme Pelletier.

Après la formation, des employés de l’hôtel rencontrés par Le Journal se sont dits mieux outillés pour repérer des comportements suspects.

« J’ai toujours été à l’affût, mais durant la formation, on repensait à des moments où visiblement on avait peut-être affaire à une fille qui ne voulait pas être là. Ça fait réfléchir », a commenté Anne-Sophie, qui travaille dans la section bar.

Elle avoue qu’avec du recul, elle réagirait peut-être différemment.

« Je sens que ça nous rapproche des policiers, on a clairement un rôle à jouer », a ajouté sa collègue Carolyn.