L’Everest est devenu un cirque

Gabriel Filippi, qui est revenu lundi de sa troisième expédition au sommet du mont Everest, est catégorique, les choses ne peuvent plus continuer ainsi sur le toit du monde.

«C’est un cirque et quelque chose doit être fait», laisse tomber l’alpiniste.

La saison d’ascension qui tire à sa fin a été ponctuée de très longues files d’attente dans la dernière montée vers le sommet de 8848 mètres, le plus haut de la planète.

La montagne a fait pas moins de 11 victimes cette année, ce qui en fait la saison la plus meurtrière depuis 2015. Gabriel Filippi préfère ne pas imaginer ce qui aurait pu arriver.

«C’est un désastre en développement. Imaginez la longue file [comme celle de la semaine dernière] si le courant-jet avait changé de direction.

«On aurait pu revivre la même chose qu’en 1996 [ndlr : huit morts en deux jours], mais à l’époque il y avait moins de monde. Dans une ligne comme on a vu, on aurait 150 ou 200 morts en une seule journée.»

Autoroute

Filippi, qui a aussi atteint le sommet en 2005 et 2010, fait référence à une photo éloquente qui a circulé et sur laquelle on voit plus d’une centaine de personnes qui font la file sur l’arrête sommitale, aussi connue sous le nom de zone de la mort.

«C’est rendu une autoroute, déplore-t-il. On ne grimpe plus, on marche à la queue leu leu comme on va à la tour Eiffel. Il n’y a plus de plaisir à grimper.»

Cet embouteillage cause d’importants problèmes de sécurité, notamment sur le plan de l’alimentation en oxygène.

«Le trafic a fait en sorte que les gens ont attendu jusqu’à trois heures pour passer le ressaut Hillary. Les réservoirs d’oxygène se vident et les suivants sont trop loin.»

Le problème vient du fait que le Népal a délivré 381 permis cette année, à 11 000 $ US l’unité, et qu’au moins 140 autres ont été délivrés par la Chine. À cela s’ajoute un guide (sherpa) pour chaque permis. Il y avait donc plus de 1000 personnes sur la montagne.

«Beaucoup de gens doivent faire leur mea culpa, soutient Filippi. Le gouvernement ne fait rien, il ne fait que donner des permis.

«Il y a tellement à faire. En premier lieu, le gouvernement devrait restreindre le nombre de permis, la montagne à ses limites.»

Et si une expédition bien organisée peut coûter entre 40 000 $ et 70 000 $, certains fournisseurs de service au rabais font exploser le nombre de grimpeurs peu expérimentés.

«Les fournisseurs de service vont devoir faire un meilleur dépistage. On devrait aussi demander une expérience préalable sur des montagnes de 8000 mètres sans remettre le problème sur une autre montagne.»

Inexpérimenté

«Les gens ne sont pas conscients du travail à accomplir. En fin de compte, ils se disent que ça ne peut pas leur arriver parce qu’ils ont le meilleur sherpa et la meilleure équipe et c’est pour ça que des gens meurent.»

Le Montréalais de 58 ans a vu des abominations pendant la période de préparation.

«Pendant le processus d’acclimatation où on monte et on redescend, j’ai vu des gens qui n’auraient pas dû être là parce qu’ils ne pouvaient pas marcher par eux-mêmes. Ce sont les sherpas qui les tiraient.

«Certains commençaient à utiliser de l’oxygène au camp 2 alors qu’on commence normalement à en utiliser au camp 3 ou 4. Ces gens ne devraient pas être sur la montagne.

«Le problème est qu’il y a trop de gens fortunés qui se paient un défi sans être prêts à l’affronter.»

Poubelle

Il faut aussi parler de l’état lamentable dans lequel se retrouve la montagne en raison des déchets qui en font une véritable poubelle à ciel ouvert. Selon l’AFP, une dizaine de tonnes de déchets ont été retirées de la montagne cette année.

«On est dans un parc national, on fait tout pour préserver le parc, on demande aux gens de redescendre les ordures, mais c’est sûr que ç’a un impact et c’est pour ça que le gouvernement doit faire quelque chose.»

Une chose est sûre, ça ne peut plus continuer ainsi, pour le bien des grimpeurs et de la montagne.

«C’est sûr qu’il y a des solutions, mais ça prend un consensus du gouvernement, des chefs d’expéditions et des fournisseurs de service et au Népal. Il en sort de partout, des fournisseurs d’expédition.»

Il a changé de stratégie

Quand il est arrivé à l’aéroport Pierre Elliott Trudeau hier après-midi, Gabriel Filippi avait les traits tirés et les yeux rougis après un périple de 18 heures en avion entre Katmandou, Doha et Montréal, mais il affichait un large sourire.

L’homme de 58 ans a conquis, il y a près de deux semaines, le sommet du mont Everest pour la troisième fois. Un seul autre Canadien a réalisé cet exploit. Et ce n’est pas tout, le lendemain, il s’est offert le mont Lhotse, qui est le quatrième plus haut au monde à 8516 m.

Filippi s’est fié à son expérience et a décidé de devancer son ascension d’une semaine pour éviter l’embouteillage de la semaine dernière.

«J’ai changé de stratégie, je ne voulais pas être pris dans la longue file. Tout le monde a vu la photo. Il y a eu une fenêtre de deux jours et j’ai décidé de tenter le coup, et ç’a fonctionné à la perfection. J’ai vu peut-être une douzaine de personnes dans la journée.»

Inoubliable

Même si c’était son troisième voyage sur le plus haut sommet du monde, celui-ci restera particulièrement gravé dans sa mémoire.

«La météo était parfaite, il n’y avait personne, on avait l’Everest pour nous seuls, le ciel était bleu, c’était merveilleux. De mes trois sommets, c’était le plus beau.»

C’était aussi la dernière fois qu’il relevait le défi. Il entend maintenant se consacrer au rôle de guide.

«Je vais maintenant guider des gens à partir du camp de base à l’aide de sherpas.»

Plaisir

Filippi affirme s’être amusé lors de sa poussée vers le sommet, et il espère que la montagne retournera aux grimpeurs dans un avenir rapproché.

«Moi, j’ai eu du plaisir à grimper et il faut mentionner que sur l’Everest, il y a encore de belles histoires, il y a encore des beaux sommets qui se font.

«Il faut juste que tout ce qui se passe sur l’Everest soit mieux géré et mieux réglementé pour permettre que les prochains [grimpeurs] n’aient pas de file à vivre, mais juste l’Everest à vivre.»