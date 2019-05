Michel Cadotte condamné à deux ans moins un jour de prison

Michel Cadotte a été condamné à deux ans moins un jour de prison pour l’homicide involontaire de sa conjointe atteinte d’Alzheimer, Jocelyne Lizotte.

Il est par ailleurs soumis à une probation de trois ans et devra effectuer 240 heures de travaux communautaires.

La Couronne réclamait huit ans de prison alors que la défense demandait une peine discontinue de six et douze mois.

«Il ne s’agit pas de la peine que nous avions suggérée. Vu les enjeux importants soulevés par la présente affaire, soyez assurés que nous procéderons à un examen minutieux de la décision détaillée qui a été rendue cet après-midi afin de déterminer si des erreurs de droit ont été commises, nous permettant ainsi de porter l’affaire en appel», a fait savoir la procureure de la Couronne, Me Geneviève Langlois.

«C’est beaucoup plus que ce qu’on demandait. On est surpris, c’est difficile à digérer pour le moment», a dit de son côté l’avocate de Michel Cadotte, Me Elfriede Duclervil.

«M. Cadotte a accusé le coup comme nous. Nous n’avons pu qu’échanger que quelques mots pour lui dire que nous étions avec lui», a ajouté Me Nicolas Welt.

«Nous allons réfléchir à la situation et voir s’il y a lieu de porter le dossier à un autre niveau. Mais à ce stade-ci il est beaucoup trop tôt. Nous espérons que les gens vont pouvoir passer à autre chose, que la famille va pouvoir passer à autre chose et M. Cadotte espère lui-même passe à une autre étape.»

La juge Hélène Di Salvo a retenu comme facteur atténuant que l’homme était isolé et dépressif.

Elle a cependant retenu comme facteur aggravant que la victime était vulnérable et que les gestes étaient plus proches d’un quasi meurtre que d’un quasi-accident.

Cadotte avait reconnu coupable en février dernier au terme d’un procès qui a soulevé des questions sur la charge des aidants naturels dans la société.