«Pour faire ce métier-là, il faut aimer l’adrénaline»

Installé à Montréal depuis 2016, le Centre de communication santé d’Urgences-santé a, pour la première fois de son existence, ouvert ses portes aux caméras. TVA Nouvelles a donc eu un accès privilégié à cet endroit névralgique où se jouent des moments critiques dans les vies de ceux qui y ont recours.

Les répartiteurs médicaux d’urgence qui y oeuvrent reçoivent des appels qui leur sont transférés depuis la centrale 9-1-1, une fois le besoin étant identifié comme étant une urgence médicale. Crises cardiaques, évanouissements et fractures ouvertes sont le lot de ces travailleurs de l’ombre dont le mandat consiste, parfois, à sauver rien de moins que des vies.

Les qualités requises? Savoir garder son calme, et arriver à sont tour à calmer les appelants pour les amener à collaborer, comme par exemple en les guidant pour exercer des manœuvres de réanimation cardio-respiratoires.

«Ce qui est difficile, c’est d’apprendre à gérer ton stress et le stress de l’appelant, parce qu’il y a des situations qui sont incontrôlables, l’appelant étant trop stressé... et c’est très compréhensible!» explique la répartitrice médicale d’urgence Maryline Spénard.

«Le stress d’un appelant peut nous affecter parce qu’on n’est pas des robots, on est des humains, rappelle-t-elle. Donc, on vit la situation en même temps que les appelants, on l’intègre pour les aider du mieux qu’on peut avec les outils qu’on a, et on fait ça avec notre voix.»

Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, mais une constante demeure: «Pour faire ce métier-là, il faut aimer travailler sur l’adrénaline», insiste Mme Spénard.

Le Centre de communication santé d’Urgences-santé couvre les villes de Montréal et Laval et doit gérer un volume d’environ 1000 appels par jour. Il y a une dizaine de centres de communication santé au Québec.