Pourquoi Patrick Côté veut-il rester détenu?

La privation de liberté, l’emprisonnement, est certainement l’outil le plus dissuasif dans notre société: même les criminels les plus endurcis font tout pour sortir de prison, pour idéalement, ne plus jamais y retourner.

L’histoire de l’ex-dur à cuire de la LNH Patrick Côté devenu criminel endurci qui refuse de sortir de prison, a jeté à terre l’ex-détenu Daniel Benson, qui a analysé son dossier en entrevue au Québec Matin.

Non seulement Côté refuse de sortir de prison, dès qu’il a droit à un peu de liberté en dehors des murs, il commet un crime pour retourner derrière les barreaux.

«C’est pathétique et vraiment particulier pour de monsieur là», a lâché Daniel Benson, qui est également intervenant auprès de détenus.

«Personnellement, le peu de gens que j’ai vu qui ne voulaient pas sortir de prison, ce sont des gens qui avaient une grave problématique de santé mentale, qui n’avaient pas de lieu d’appartenance, donc ils retrouvaient dans cet univers-là, la prison, un milieu qui répondait à leurs besoins, de l’encadrement dont ils avaient besoin», détaille-t-il.

Est-ce que Patrick Côté souffre d’un problème de santé mentale, ou alors son rôle de bagarreur dans la LNH aurait-il pu affecter son cerveau au point d’altérer son état mental? Cette hypothèse est soulevée par M. Benson.

«J’imagine que ce monsieur-là a subi beaucoup de commotions cérébrales, parce qu’il n’y a personne qui veut rester en prison. Tout le monde veut en sortir.»

La prison hors des murs

Les criminels qui ont purgé de très longues sentences, à leur sortie, vont développer des comportements et des réflexes qui rappellent la vie en prison, ce qui les rassure, selon M. Benson.

«Quand ils se retrouvent en appartement, ce qui me frappe, tu rentres et c’est placé comme dans une cellule, parce que c’est ce qu’il a connu depuis 30 ans, un univers qui était sécurisant», détaille le spécialiste des questions carcérales.

Il a toutefois du mal à comprendre les volontés de Côté qui est également toxicomane; celui-ci aurait une plus grande liberté de consommer hors des murs.

«Il n’y a aucun avantage pour lui à rester en prison. Même toxicomane, c’est beaucoup plus difficile de se procurer de la drogue en prison que sur la rue!»

Lourd cas pour l’établissement

Finalement ce type de détenu, qui n’a rien à gagner à sortir, doit être une charge extrêmement lourde pour ceux qui doivent s’en occuper.

«Il ne veut pas participer au programme, il ne s’implique dans rien. Ça doit être un tannant comme on en voit rarement...»

La Commission des libérations conditionnelles a pris la décision de le garder à l’intérieur des murs, une décision que salue Daniel Benson.

«On critique souvent la Commission, mais pour une fois, on devrait leur dire bravo.

***Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus. ***