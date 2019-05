Serge Fiori et Kim Thúy décorés de l’Ordre des arts et des lettres du Québec

Le chanteur Serge Fiori et l’auteure Kim Thúy font partie des 15 nouvelles personnalités artistiques qui ont officiellement joint les rangs de l’Ordre des arts et des lettres du Québec, lundi.

Tout comme Daniela Arendasova, Michel Marc Bouchard, Nicole Brossard, Alan Côté, André Dudemaine, Paul-André Fortier, Brigitte Haentjens, Zab Maboungou, Nadia Myre, Alain Paré, Rodney Saint-Éloi, Peter Simmons et Pierre Thibault, le parolier et l’écrivaine ont reçu leur insigne de compagnon et compagne.

«Chacune dans leur domaine, ces personnes sont de véritables précurseurs, des visionnaires, et surtout de grands créateurs. Félicitations et merci de contribuer à façonner l’image d’un Québec inspirant, fier et fort de ses succès», a laissé savoir Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la langue française, dans un communiqué.

Ces 15 nouveaux membres portent donc à plus de 100 le nombre de lauréats en cinq ans. Depuis 2015, l’Ordre des arts et des lettres du Québec récompense des gens qui jouent un rôle important dans le développement des arts d’ici.

Ne pouvant être présentes lors de l’intronisation, Céline Dion et Françoise Faucher, aussi choisies cette année, recevront quant à elles leur honneur plus tard.