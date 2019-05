Un antidote à une superbactérie découvert au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Une équipe de chercheurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean a découvert que le simple bourgeon d’un arbre répandu au Québec pourrait receler l’antidote à une superbactérie résistant aux antibiotiques.

La résistance aux antibiotiques fait craindre le pire. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) l’a qualifiée de « menace mondiale majeure » et les médecins spécialistes du Québec ont fait une sortie pour demander au gouvernement d’agir à la suite d’un dossier du Journal.

Mais si les travaux du chercheur Jérôme Alsarraf et de ses collègues portent leurs fruits, l’une de ces superbactéries, le Staphylococcus aureus (SARM) résistant à la méthicilline pourrait avoir la vie dure.

Il présentera d’ailleurs le résultat de plusieurs années de recherches au 87e congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), qui se tient à Gatineau cette semaine.

Infections à l’hôpital

« C’est l’une des principales causes des infections nosocomiales [contractées dans les hôpitaux] », dit-il à propos du SARM.

L’installation de cathéters et les chirurgies favorisent notamment l’entrée de la bactérie dans la plaie, où elle peut causer une infection ou encore une pneumonie ou une méningite.

La superbactérie est aussi bien présente dans plusieurs vestiaires sportifs.

« C’est très encourageant d’être capable d’identifier de nouvelles classes de molécules actives », lance le chercheur et futur professeur de chimie au département des sciences fondamentales de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). ​

Son laboratoire étudie les propriétés biologiques des plantes issues de la forêt boréale.

Cet allié insoupçonné n’est nul autre que le peuplier baumier, qui pousse partout au Québec.

Il a ainsi découvert que des molécules extraites du bourgeon de cet arbre, nommées balsacones, se sont révélées actives contre le SARM.

« Comment fait-on ? On traite la bactérie avec la molécule et on voit si elle la tue », explique-t-il simplement, ajoutant que les détails sont encore confidentiels pour protéger ses travaux.

Malgré cette découverte porteuse d’espoir, une embûche s’est dressée sur le chemin des chercheurs: les balsacones sont peu abondantes dans les bourgeons et le nombre à extraire était trop nombreux pour être viable.

Comme des Lego

Jérôme Alsarraf résume cependant que son équipe et lui ont été capables de prendre d’autres molécules provenant du bourgeon, mais disponibles en plus grand nombre, et de les convertir en balsacones, grâce à la chimie de synthèse.

« C’est comme un jeu de LEGO, dit-il. Notre rôle est d’assembler des briques et de faire des molécules plus complexes. »

Même s’il reste encore une longue route avant de mettre sur pied un antibiotique pouvant être commercialisé, Jérôme Alsarraf soutient que son laboratoire de l’UQAC est en mesure de partir « de la plante, jusqu’à l’évaluation préclinique et des tests ».