Un enfant de 5 ans laissé sans surveillance est ramené par la police de Québec

La police a retrouvé le père d’un enfant de cinq ans, laissé sans surveillance mardi soir dans le secteur de Vanier, à Québec.

Vers 18 h 50, les policiers ont retrouvé l’enfant seul près de la rue Chabot et de l’avenue Plante.

Comme l’enfant ne parlait pas, les patrouilleurs ont commencé des recherches dans le quartier. Un peu moins d’une heure plus tard, ils ont finalement croisé le père, qui faisait lui aussi des recherches dans les rues avoisinantes.

Ce dernier n’avait pas contacté les autorités. L’enfant est sain et sauf.

Plus tôt cette semaine, une fillette d’environ trois ans, laissée à elle-même en pleine rue, a été récupérée à Charlesbourg par des passants qui ont alerté la police de Québec. Il s’agit d’un deuxième événement semblable, alors que la fillette et sa sœur avaient été retrouvées, toutes seules et enfermées dans une chambre, en juin 2018.