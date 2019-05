Visa ou pas, les Mexicains «fortunés» peuvent aisément entrer au Québec

La députée libérale Paule Robitaille estime qu’il est relativement facile et fréquent pour les riches magnats de la drogue mexicains d'entrer au pays, visa ou pas.

Invitée à l'émission «Là-haut sur la colline de QUB radio», cette ancienne commissaire à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a commenté les informations de l’équipe du documentaire «Narcos P.Q.», diffusé sur Club illico, et selon lesquelles plus de 200 importateurs, facilitateurs et tueurs à gages liés aux puissants cartels mexicains de la drogue circulent en liberté au Québec.

À ses yeux, la levée de l’obligation, pour les voyageurs mexicains, de présenter un visa à la frontière canadienne, annoncée par le gouvernement Trudeau en 2016, a peut-être rendu la frontière plus perméable aux visiteurs indésirables. «Un visa [...] aide à contrôler la frontière un petit peu mieux», a-t-elle dit.

Cependant, le maintien de cette obligation n’aurait pas non plus empêché totalement les plus fortunés des quelque 200 individus mentionnés plus haut de pénétrer au Québec et au Canada.

Lorsque des gens ayant «beaucoup d’argent veulent vraiment venir au Québec faire des affaires illicites», ils y arrivent aisément, a-t-elle dit.

«Il y a un trafic de faux documents florissant. Les autorités le savent et y travaillent très fort» a-t-elle affirmé au micro d'Antoine Robitaille.

Trois conditions libérales

Par ailleurs, la députée provinciale libérale a tenu à répondre au ministre de l’Immigration Simon Jolin-Barrette qui a accusé l’opposition officielle de vouloir bloquer l’adoption du projet de loi 9 sur la réforme de l’immigration.

À la question «vous allez faire de l’opposition systématique?», Mme Robitaille qui participe à la commission faisant l’étude article par article du projet de loi a répondu: «Non, non, si nos trois conditions sont acceptées, ça va aller beaucoup plus rapidement».

Voici les conditions, présentées mardi matin par Paule Robitaille et la porte-parole libérale en matière d’immigration, Dominique Anglade:

-Le PLQ exige d’abord le traitement des 18 000 dossiers en attente depuis le dépôt du projet de loi, ce que, a rappelé la députée, a été ordonné par la cour. Dans l’état actuel du projet de loi, dès son adoption, ces dossiers seraient éliminés.

-Le PLQ veut ensuite revoir entièrement les conditions que le pl9 impose en matière de résidence permanente, notamment le fameux «test des valeurs».

-Enfin, le PLQ soutient que le projet de loi 9 alourdit inutilement le fardeau pour les entrepreneurs exige que ce fardeau soit allégé.