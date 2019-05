Âgé de 20 ans, un Montréalais parle 19 langues

Georges Awaad entretient un amour peu commun pour les langues du monde entier. La preuve? Le Montréalais de 20 ans en parle pas moins de 19 différentes!

En entrevue à QUB radio, l’étudiant en linguistique à l’Université McGill a confié à Mario Dumont que s’il accumulait les langues dans son carnet de connaissances, c’était avant tout par passion.

«Ça ouvre des portes à tellement de cultures. J’adore la grammaire, apprendre des mots et entendre les sons des différentes langues. Ça m’a incité à en apprendre le plus que je peux et enrichir mes connaissances», a-t-il soutenu.

Si la langue maternelle de Georges Awaad est le français, ce dernier dit maîtriser également presque naturellement l'anglais, l’espagnol et l’arabe.

Ça ne s’arrête toutefois pas là pour le jeune polyglotte, qui parle aussi le portugais, le mandarin, l’italien, l’allemand, le russe, le japonais, l’hébreu, le roumain, le suédois, le géorgien, l’arménien, le cantonnais, le coréen, le néerlandais et l’espéranto, une langue internationale qui se veut universelle.

Parmi celles-ci, l’étudiant affirme que c’est le géorgien qui lui aurait donné le plus de fil à retordre en raison de sa grande difficulté.

«C’est une langue qui est très différente. [...] Ce n’est pas indo-européen, c’est comme une famille à part, mais, justement, c’est ça que j’aime de la langue. C’est comme un petit défi pour moi. Il y a plusieurs sons uniques vraiment intéressants», a-t-il remarqué.

Et les langues les plus belles au monde? Ce serait le mandarin et le japonais, selon Georges Awaad!

«Personnellement, j’ai une grande affinité pour le mandarin. C’est ma langue préférée pour plein de raisons différentes; pour le son, pour l’écriture, pour la culture», a-t-il donné en exemple.

Rencontré par le «Journal de Montréal» en 2016 alors qu’il était âgé de 17 ans, le Montréalais parlait déjà 16 langues différentes.