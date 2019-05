Création d'une ligne d'urgence contre la traite des personnes

L'organisation Canadian Centre To End Human Trafficking a annoncé mercredi la création d'une ligne d’urgence dédiée à la lutte contre la traite des personnes et le trafic sexuel sous toutes leurs formes.

Cette initiative survient dans la foulée de reportages de TVA Nouvelles et d’autres médias sur l'exploitation sexuelle dans la grande région de Montréal et ailleurs au pays.

En service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, cette ligne d’urgence nationale multilingue sera accessible en composant le 1-833-900-1010.

«Cette nouvelle ligne d’urgence confidentielle fournira des réponses informées aux personnes victimes de la traite et des réponses à la crise lorsque cela est nécessaire. Elle renverra aussi les personnes et les rapports aux fournisseurs de services sociaux et aux forces de l'ordre. Cette ligne d’urgence constituera un front uni contre la traite des personnes en veillant à ce que les victimes et les survivants disposent du soutien et des informations dont ils ont besoin», peut-on lire dans le communiqué.