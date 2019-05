De jeunes patients suivent leurs cours à l'hôpital

L'année scolaire tire à sa fin. Pour de nombreux enfants et adolescents malades, cela prend une signification particulière.

Or plus de 1000 jeunes ont la possibilité de recevoir leurs cours dans quatre hôpitaux pédiatriques de Montréal, dont le CHU Sainte-Justine.

De ce nombre, il y a le petit Andy, 7 ans, qui doit passer un examen scolaire sous la supervision de son enseignante Annie Berthiaume.

Andy ne va pas dans une école ordinaire. Il est scolarisé au CHU Sainte-Justine, à Montréal, où il doit constamment recevoir des traitements pour lutter contre la leucémie.

Un peu plus loin, dans une autre pièce du Centre de cancérologie Charles-Bruneau, Jérémy Dion, 15 ans, rencontre son professeur de français après un rendez-vous avec son médecin. «J'ai une tumeur, un adénocarcinome. C'est le cancer de l'estomac», relate le jeune patient et élève.

Son état ne l'empêche pas pour le moment de fréquenter son école secondaire. Il suit lui aussi ses cours au CHU Sainte-Justine. Neuf enseignants se relaient en permanence pour assurer la scolarisation des jeunes malades.

«Ce n'est pas nous, la priorité, souligne Marie-Andrée Mercier, professeure en adaptation scolaire. Nous, on est là quand tu [le jeune patient] as envie de nous voir, quand tu es en forme pour en faire, ça va nous faire plaisir, on va être là. Mais ça se peut très bien que ça ne fonctionne pas. On dit toujours à la blague: "Si on vient cogner dans ta chambre et tu nous dis non, on va sortir avec le sourire." Ils peuvent nous revirer de bord, ça ne dérange pas. On va revenir le lendemain».

Voyez le reportage complet d’Harold Gagné dans la vidéo ci-dessus