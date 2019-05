La candidature de l’ex-ministre des Finances du Québec Carlos Leitao pour devenir chef du Parti libéral a beau être «sérieuse» et «valable», Mario Dumont doute que l’homme politique soit le bon candidat pour le poste.

L’analyste politique a exprimé ses réserves quant à la possibilité de voir M. Leitao mener le bateau libéral, mercredi, dans son commentaire lors de l’émission «Le Québec Matin» sur les ondes de LCN.

Pour Mario Dumont, l'ex-ministre a plusieurs qualités et compétences, mais il n’a jamais démontré qu’il pouvait être le «guerrier numéro un» du parti.

«On l’a moins vu comme partisan dans la joute, est-ce qu’on le voit être le premier à poser les questions [à l’Assemblée nationale] ou dans un débat des chefs? Peut-être moins», note-t-il.

«La nature a horreur du vide», ajoute-t-il pour expliquer l’abondance de noms qui circulent pour le poste de chef du parti. Outre celui de Carlos Leitao, ceux de Dominique Anglade, Marwah Rizqy, Gaétan Barrette et Marie Montpetit circulent.

«On sent vraiment qu’au Parti libéral, tout est fait pour générer des noms, générer des candidatures et créer une véritable course [à la direction], mentionne Mario Dumont. On ne veut pas d'un couronnement.»

