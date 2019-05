Les députés de l’Assemblée nationale ont unanimement décrié la formation donnée dans un CHSLD au cours de laquelle des employés ont dû porter une couche. Au contraire, Mario Dumont y voit une piste intéressante.

«Je ne dis pas que la façon avec laquelle on a été géré et administré la formation était parfaite, relativise Mario Dumont. Mais il faut voir que l’approche en était une de formation pour des médecins résidents. Moi, j’ai trouvé ça plutôt bon de dire qu’on veut des futurs médecins conscients de ce que vivent nos vieux.»

Le syndicat d’un CHSLD de Repentigny a dénoncé que des employés aient dû porter une couche et manger un repas en purée lors d’une formation donnée aux médecins résidents et à laquelle se sont joints des préposés le 22 mai dernier.

Les porte-paroles en matière de santé des quatre partis à l’Assemblée nationale ont tous réagi négativement devant la nouvelle, certains qualifiant même la formation de «folie».

«Tout le monde réagit au cri syndical. Pas moi, tranche Mario Dumont. [..] Se mettre dans la peau des autres pendant quelques heures, dans un vécu de société aussi lourd et dénoncé que celui du sort des aînés, je ne pense pas que ce soit mauvais.»

Plutôt que de répéter le message syndical, les députés auraient pu, au contraire, proposer aux cadres des établissements de santé de suivre la formation, avance Mario Dumont. «Et pourquoi pas les élus de l’Assemblée nationale?», lance-t-il.

«Il y a pas mal de gens qui ont réagi au premier niveau ce matin en rejetant l’idée du revers de la main, mais qui mérite peut-être plus de considération, conclut-il. Ce qui est très plate à vivre pendant quelques heures d’une formation, on a des grands-papas et des grands-mamans qui vivent ça 365 jours par année.»