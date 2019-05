Hôtel de luxe: voyez le nouveau look du Capitole de Québec

Seul sur la scène, Jean Pilote refoulait difficilement ses larmes. Après plus de 15 ans de dur labeur, il a enfin pu dévoiler, devant 200 invités triés sur le volet, mardi matin, le nouveau look à 44 millions de dollars du Capitole de Québec.

Photo JEAN-FRANCOIS DESGAGNES

«C’est le projet d’une vie», a confié, ému, le propriétaire de ce monument historique qui a bénéficié d’une spectaculaire cure de jouvence.

Pour bien marquer le coup, Jean Pilote avait convié plusieurs personnalités qui l’ont soutenu depuis qu’il a acheté un Capitole complètement délabré, dix ans après sa fermeture, en 1990.

Le maire Labeaume y était, tout comme la veuve de Jean-Paul L’Allier, Johanne Mongeau. Martin Fontaine, qui a animé la place durant tant d’étés dans la peau d’Elvis n’allait pas rater ça.

L’homme d’affaires Jacques Tanguay, qui a levé auprès de ses amis les 34 millions de fonds privés nécessaires pour lancer l’actuel projet de rénovation, était aussi sur place, tout comme les ex-ministres de la Culture Christine St-Pierre et Liza Frulla.

Jean Pilote tenait tellement à la présence de Mme Frulla, parce qu’elle l’avait appuyé durant les années 1990, qu’il a envoyé un chauffeur la chercher chez elle à Montréal.

«On te doit toute notre admiration», lui a-t-elle lancé, un compliment repris par tous ceux qui ont pris la parole lors de ce grand dévoilement.

Un hôtel 5 étoiles

Photo courtoisie, le Capitole

Après la mise à niveau de sa salle de spectacles et l’ajout d’un étage au restaurant Il Teatro, des travaux complétés à l’automne 2018, le Capitole s’apprête donc en septembre à ouvrir les portes de son tout nouvel hôtel 5 étoiles de neuf étages et 109 chambres, dont la façade vitrée offre une splendide vue panoramique sur la vieille ville et les Laurentides.

La réception de l’hôtel, toujours en construction, est située au septième étage, et une terrasse a été aménagée sur le toit.

Photo courtoisie, le Capitole

«Avec l’arrivée du Diamant, notre deuxième restaurant qui s’en vient, notre hôtel et nos spectacles, nos salles de réception et de réunion, on multiplie notre offre par quatre», s’enflamme Jean Pilote.

Séduisant pour les artistes

Le propriétaire du Capitole croit que les artistes seront séduits par les nouvelles installations.

«À 15 pieds de la scène, ils vont pouvoir prendre l’ascenseur et monter à leur suite. Lors des entractes, ça va même être plus rapide que d’aller à leur loge.»

Quant aux penthouses, Jean Pilote espère qu’ils permettront au Capitole de se démarquer dans le créneau des stars internationales de passage à Québec. «Le numéro un va toujours être le Château Frontenac. Je veux être le numéro 2. Pis je vais l’être.»

Le Capitole

Des dates importantes

1903 : Inauguration

7 avril 1981 : Fermeture avec la première du film Les Plouffe de Gilles Carle

1984 : Le Capitole est classé immeuble patrimonial afin d’assurer sa protection

1992 : Réouverture après deux ans de travaux de remise à neuf du bâtiment

2018 : Début des travaux de 44 millions de dollars (34 millions du privé et 10 millions de fonds publics)