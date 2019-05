Incendies criminels: un homme a comparu à Saguenay

Un homme de 29 ans de Saguenay soupçonné d'être à l'origine d'au moins trois incendies criminels a comparu mercredi matin au palais de justice de Chicoutimi, à Saguenay.

Thierry Gauthier a été arrêté mardi au terme d'une enquête policière amorcée en février dernier. L'immeuble à logements où il résidait à l'époque avait été lourdement endommagé à la suite de deux incendies.

Le premier s'était déclaré au sous-sol de l'édifice. Le second, survenu quelques jours plus tard, avait pris naissance au rez-de-chaussée.

Personne n'avait été blessé lors des deux événements.

L’individu est soupçonné d'être à l'origine du deuxième sinistre. Il est également accusé d'avoir allumé un feu de manière volontaire, le 1er mai dernier, dans un logement de la rue Longchamps à Chicoutimi.

Le présumé incendiaire a comparu brièvement mercredi matin.

Son avocat n'avait pas encore étudié le contenu de la preuve lorsque TVA Nouvelles l'a interrogé. Me Louis Belliard a préféré ne pas commenter indiquant qu'il n'avait pas non plus eu le temps de discuter avec son client.

Thierry Gauthier fait aussi face à une accusation d'entrave à la justice. Au cours de l'enquête, il aurait demandé à une autre personne de faire une fausse déclaration.

Son retour devant le tribunal est prévu vendredi.

Son avocat ne sait pas encore s'il aura des garanties suffisantes pour tenter de convaincre un juge de le remettre en liberté.