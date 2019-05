International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu: un menu musical musclé

À 36 ans, l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu ne démontre aucun signe d'essoufflement. Sa costaude programmation musicale dévoilée mercredi en est la preuve.

Durant neuf soirs, du 10 au 18 août, se succéderont de grands noms de la chanson d'ici, mais aussi des vedettes d'ailleurs. Le Français DJ Fafa ainsi que les Américains Sean Kingston et Akon lanceront l'événement. Le lendemain, La compagnie créole sera de retour au Québec.

Fin d'une longue disette

Deux groupes profiteront de l'invitation reçue pour mettre un terme à une longue absence, le 13 août.

Les gars de Noir Silence, avec Jean-François Dubé en tête, ont encore en mémoire un vif souvenir de 1996, quand ils ont précédé les Backstreet Boys.

«C'est la journée où on est officiellement devenus sourds, avoue Samuel Busque. Et ce n'est pas des mauvaises blagues parce que l'International des montgolfières, ç'a été 75 000 personnes. Sur scène, je me souviens d'avoir vu le néant dans le visage des gars du "band" en disant: "est-ce que tu joues?" C'est la seule fois dans notre carrière où on a joué à l'oeil.»

La seule autre fois que la formation Yelo Molo a pris part à l'événement, c'était au début des années 2000, avant Sylvain Cossette. Depuis, son répertoire a bien changé.

«Ça place le "show" d'une façon complètement différente, reconnaît le chanteur Stéphane Yelle. J'ai encore dans la tête que j'ai 18 ans, avec plus d'expérience. L'idée, c'est un peu d'aller rocker la place et de faire mentir ceux qui vont penser qu'on est trop vieux pour le faire.»

Des premières

Bien que la jeune Roxane Bruneau aura droit à son baptême de l'événement, le 14 août, elle restera fidèle à ses admirateurs.

«Ça fait déjà quatre ans que je suis sur le web; la chimie, on l'a créée avec les gens qui me suivent, avec mes cocos, explique-t-elle. Ils vont me suivre dans les festivals, ils vont être "loud", ils gueulent fort. Je vais donner le même "show" qu'en salle parce que sinon, ça va être de me dénaturer et je ne suis pas capable de faire ça.»

Autre nouveauté cette année: une soirée sera entièrement consacrée au hip-hop québécois avec Claudia Bouvette, Fouki et Koriass, le 15 août.

Deux jours plus tard, le rendez-vous «girl power» réunira Ariane Moffatt, Serena Ryder et le groupe Walk Off The Earth porté par la voix de Sarah Blackwood.

De plus, le nom de Coeur de pirate a finalement été inscrit à l'horaire. Elle donnera le ton au rendez-vous de clôture. Après son succès l'an dernier, la tâche de conclure les festivités a été confiée au rappeur Loud.

Pour tous les détails de l'International de montgolfières ainsi que l'achat de billets et passeports: montgolfieres.com.