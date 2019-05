La mairesse Plante n’est pas prête à renoncer à son 800 M$

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a été catégorique mercredi en déclarant qu’elle n’est pas prête à faire de compromis sur les 800M$ que le gouvernement souhaite retirer à la métropole pour boucler le financement du tramway à Québec, surtout si l’entente visant le remboursement n’est pas à la hauteur des attentes des Montréalais.

Le gouvernement du Québec a promis de compenser la Ville de Montréal «autrement» si elle accepte de renoncer aux 800 M$ fédéraux qui lui reviennent.

Or, questionnée par TVA Nouvelles, à l’issue de la séance du comité exécutif, la mairesse a été catégorique, pas question d’accepter une entente qui ne lui conviendra pas, car il y a de nombreux projets à financer en transport collectif. Elle veut un «très bon deal» et ajoute qu’aucune entente n’a été conclue entre son administration et le gouvernement Legault.

«Pas du tout, on n’est pas là du tout, du tout. Le gouvernement souhaite étudier cette avenue. Je suis prête à regarder ce qui est possible. Il faut que ce soit une offre intéressante, il faut que ce soit un deal, un très bon deal», insiste-t-elle.

«Je suis une joueuse d’équipe et je l’ai prouvé à maintes reprises. J’ai eu des discussions avec Régis Labeaume et on a envie de travailler ensemble pour trouver une solution. Cela dit, il ne faut pas que ça se fasse au détriment des Montréalais et des Montréalaises parce que les 800M$, je sais quoi faire avec. J’ai assez de projets à financer au niveau du transport collectif», ajoute la mairesse.

«On peut utiliser cette somme entièrement. Si Québec est prêt à nous faire une offre intéressante, on va être ouvert. Pour l’instant, il ne faut pas déshabiller Jean pour habiller Jacques. Il faut que ce soit une offre qui soit vraiment intéressante pour les Montréalais et les Montréalaises en matière de transport collectif», conclut-elle.