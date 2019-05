La situation revient à la normale

Un problème informatique a paralysé divers systèmes d'Air Canada, mardi soir, incluant le processus d'embarquement à bord des avions.

Un peu après minuit, la compagnie aérienne a confirmé sur son compte Twitter que les systèmes aéroportuaires, l’enregistrement et les centres de services aux clients jusque-là en pannes «recommencent à fonctionner normalement».

«Il est possible que certains vols soient retardés ou annulés, mais nous travaillons fort pour permettre au plus grand nombre de clients possible de voyager ce soir [mardi soir]. La capacité supplémentaire ajoutée permettra à certains clients touchés ce soir de voyager demain [mercredi]», a indiqué Air Canada.

Le transporteur invite les voyageurs à vérifier l’état de leur vol avant de se rendre à l’aéroport.

Mardi soir sur son site internet, Air Canada faisait état d'une panne informatique généralisée affectant les aéroports de Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton, Halifax et Ottawa. Il était impossible en soirée de réserver un vol, de s'enregistrer pour un vol ou de vérifier l'état des vols