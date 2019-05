Le taux directeur demeure inchangé à 1,75%

La Banque du Canada a annoncé mercredi que le taux directeur demeure à nouveau stable, à 1,75%, la reprise économique au deuxième trimestre demeurant fragile après le ralentissement observé au cours des derniers mois.

«Les données récentes ont renforcé le point de vue [...] selon lequel le ralentissement survenu à la fin de 2018 et au début de 2019 était temporaire, bien que les risques liés au commerce international se soient accrus. Dans ce contexte, le degré de détente monétaire qu’offre le taux directeur actuel demeure approprié», a indiqué la Banque du Canada, par communiqué.

Parmi tous les indicateurs, la Banque a mentionné qu’elle surveillera particulièrement «l’évolution des dépenses des ménages, des marchés pétroliers et de l’environnement commercial international» au cours des prochains mois.

«Le secteur pétrolier commence à se relever, la production étant à la hausse et les prix restant supérieurs aux creux touchés récemment, a écrit la banque centrale. En même temps, les indicateurs du marché du logement montrent plus de stabilité à l’échelle nationale, malgré une faiblesse continue dans certaines régions.»

À l’instar de la forte progression de l’emploi, la Banque note que «l’économie mondiale évolue [...] essentiellement comme prévu depuis avril, bien que l’escalade récente des conflits commerciaux accentue l’incertitude quant aux perspectives économiques».

«De plus, des restrictions commerciales imposées par la Chine ont des effets directs sur les exportations canadiennes. Par contre, l’élimination des droits de douane sur l’acier et l’aluminium de même que la possibilité grandissante d’une ratification de l’ACEUM [NDLR Accord Canada-États-Unis-Mexique] auront des implications positives pour les exportations et les investissements canadiens», précise-t-on, en tablant sur une cible de 2% pour l’inflation mesurée par l’IPC au cours des mois qui viennent.

Chez Desjardins, toute hausse du taux cible du financement à un jour serait prématurée.

«Malgré des signes encourageants sur le plan économique, il est encore beaucoup trop tôt pour poursuivre la remontée des taux d’intérêt directeurs», croit l’économiste principal de Desjardins, Benoit P. Durocher.

«Non seulement les risques sont encore importants, mais on ne sait pas encore à quel point les ajustements de l’économie canadienne aux hausses de taux d’intérêt décrétées dans le passé sont pleinement intégrés, a-t-il noté. Il faut donc s’attendre à ce que le statu quo se prolonge encore plusieurs mois.»

Le taux directeur avait été augmenté à 1,75% le 24 octobre dernier. Il est demeuré inchangé depuis.

Les prochains établissements du taux directeur sont prévus le 10 juillet et le 4 septembre.