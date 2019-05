Leitao à la chefferie: l’âge n’est pas un obstacle, dit Marie Montpetit

La députée Marie Montpetit a fait l'éloge de son collègue Carlos Leitao, mercredi, après que ce dernier eut confié à notre Bureau d'enquête qu'il pourrait être intéressé à se lancer dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec.

En entrevue à l'émission «Là-haut sur la colline» à QUB radio, la députée de Maurice-Richard n’avait que du bien à dire de son collègue. «C’est un homme brillant, formidable tant du point de vue personnel que du point de vue professionnel; un très grand économiste. L’important, c’est qu’il soit dans l’équipe et il fera ses choix pour la suite des choses», a confié Mme Montpetit, qui songe elle-même à briguer la chefferie.

Aux yeux de Mme Montpetit, l’âge de M. Leitao, qui aura 66 ans en 2022 – un facteur qu’il a lui-même souligné en entrevue au Journal – n’est pas un obstacle à sa candidature

L’important, selon elle, est la manière dont «on vieillit dans sa tête». «Est-ce qu’on se modernise sur nos idées? Carlos Leitao, c’est un gars extrêmement moderne!», a assuré la députée.

Touchée

Quant à son intérêt pour la chefferie du PLQ, l’ancienne ministre de la Culture a confirmé qu'elle poursuivait sa réflexion. Elle a soutenu avoir été touchée d’être sollicitée par des militants lors du dernier conseil général du parti tenu au début du mois à Drummondville.

Étant également porte-parole en matière d’Environnement et diplômée en cette matière, Mme Montpetit a souligné que cela serait un atout pour elle. L’Environnement «prend de plus en plus de place», a-t-elle dit.

Elle a dit ne pas savoir encore à quel moment elle annoncera si elle se porte candidate ou non.

Pesticides

Par ailleurs, elle a fait le bilan de la première journée de la commission parlementaire qui se penche sur l'impact de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement.

Elle s'est dite très inquiète d’avoir appris mardi que 15 agronomes liés à l'industrie privée étaient responsables de la moitié des prescriptions d'atrazine, un puissant herbicide qui se retrouve dans les cours d'eau du Québec.

«On veut avoir plus d’informations là-dessus [à savoir s’ils sont en conflit d’intérêts], parce qu’a priori, les agronomes qui ont un lien avec l’industrie reçoivent une redevance. C’est un peu comme si, chaque fois qu’un médecin prescrit un médicament, il reçoit de l’argent», a-t-elle expliqué.

Mme Montpetit a l'intention de demander plus d'explications sur le sujet au ministre de l'Environnement, Benoit Charrette, qui avait remis le dossier entre les mains de l'Ordre des agronomes. Or, mardi, on apprenait aussi de la part du sous-ministre à l'environnement que l'Ordre des agronomes tardait à fournir des explications sur les possibles conflits d'intérêts dans lesquels certains agronomes se trouveraient.

«Et là, on a un ministre de l’Environnement qui a renvoyé ça à l’ordre des agronomes, [lequel] n’a pas l’air de s’en occuper, donc on va resouligner ça. On va lui demander d’apporter une attention très très très étroite à cette situation», a dit Marie Montpetit.

Elle rappelle que plusieurs solutions biologiques qui permettraient d'éviter l'utilisation d'atrazine existent.