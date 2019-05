L'OMS outrée par la campagne de Philip Morris pour la Journée mondiale sans tabac

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dénoncé mercredi les efforts menés par le plus grand producteur de cigarettes du monde pour rebaptiser la journée annuelle dédiée aux dangers du tabac.

À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, célébrée vendredi, l'OMS a lancé une campagne de sensibilisation sur les effets dévastateurs de la consommation de tabac, qui fait chaque année quelque 8 millions de morts.

L'agence spécialisée de l'ONU a critiqué la tentative de Philip Morris International (PMI) de mener sa propre campagne cette semaine pour promouvoir ses nouveaux produits de vapotage et «sans fumée», en les présentant comme une solution au fléau du tabac.

«Nous considérons la campagne de PMI comme rien de plus qu'une tentative cynique par cette société de promouvoir ses produits mortels», a commenté dans un message à l'AFP Vinayak Prasad, chef de l'Initiative Sans Tabac de l'OMS.

PMI, le fabricant des Marlboro, a insisté mardi pour que la Journée mondiale sans tabac soit rebaptisée «La Journée mondiale sans fumer» («World No Smoking Day») et le groupe a lancé son propre slogan de campagne «It's Time to Unsmoke», un néologisme qui pourrait se traduire par «Il est temps de défumer».

Il y a trois ans, Philip Morris International a annoncé son intention de réduire sa production de cigarettes classiques pour les remplacer par une gamme de produits «sans fumée», comme les cigarettes électroniques et les articles qui chauffent le tabac sans le brûler.

Le groupe affirme que ces produits sont beaucoup moins nocifs, mais il n'a pas encore réussi à convaincre l'OMS et la communauté médicale.

L'OMS souligne qu'il n'existe pas d'étude scientifique indépendante pour confirmer ces résultats.

«Affirmer que ces produits aident à arrêter de fumer n'est pas vérifié», a déclaré M. Prasad.

Les militants antitabac sont vent debout contre la campagne de PMI.

«C'est la dernière tentative en date de PMI pour s'infiltrer dans le secteur de la santé publique sous de faux prétextes, et ses efforts pour s'emparer de cette Journée mondiale sont un manque de respect à l'égard des millions de personnes qui sont mortes ou vont mourir à cause des produits de PMI», a commenté Michel Legendre de l'ONG Corporate Accountability.

Il a dénoncé également «la distinction arbitraire entre la fumée et le tabac, comme si fumer était mauvais pour votre santé, mais pas le tabac».

«La nicotine est addictive et la consommation de tabac est mortelle, un point c'est tout», a-t-il martelé.

L'OMS, qui a ciblé cette année sa campagne sur les ravages causés par le tabac dans les poumons, a rappelé mercredi que quelque 3,3 millions de fumeurs ou de personnes exposées au tabagisme passif mouraient chaque année d'une maladie pulmonaire, dont 60 000 enfants âgés de moins de 5 ans.