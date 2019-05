Meurtre de la petite Rosalie Gagnon: une enquête publique est ordonnée

La coroner annonce la tenue d’une enquête publique à la suite du meurtre de la fillette de 2 ans dont le corps a été retrouvé dans une poubelle l’an dernier à Québec.

La dépouille de la petite Rosalie Gagnon avait été découverte dans la poubelle d’une résidence de l’arrondissement de Charlesbourg, en avril 2018. Un marcheur avait auparavant retrouvé la poussette ensanglantée de la fillette près d’un parc.

Sa mère, Audrey Gagnon, a été accusée du meurtre non prémédité et d’outrage au cadavre de sa fillette. Elle a choisi en avril dernier de subir son procès devant juge et jury. La date du début du procès devrait être fixée en septembre prochain.

L’enquête publique sera présidée par Me Géhane Kamel, mais la date et le lieu des audiences ne sont pas encore connus. La coroner Kamel doit au préalable terminer son travail de préenquête pour bien documenter son dossier.