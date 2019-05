Montréal réfléchit à l’avenir du Commissaire à l’enfance

Après la démission du commissaire à l’enfance Tommy Kulczyk, nommé en 2016 par l’administration de Denis Coderre, la Ville de Montréal réfléchit à la pertinence de maintenir ce poste.

M. Kulczyk a quitté ses fonctions au sein de la municipalité le 24 mai dernier. Il assumera désormais la direction générale du Club des petits déjeuners où il va gérer l’ensemble des opérations pancanadiennes.

«La suite de mon parcours m’amènera à poursuivre ma contribution à l’amélioration de la qualité de vie des enfants», a-t-il écrit dans un message sur son compte LinkedIn.

«Ensemble, nous avons contribué à la mise en place de la Politique de l'enfant et au financement de précieux projets en lien avec le développement des enfants et des jeunes de 0 à 17 ans», a-t-il poursuivi.

«La Ville réfléchit actuellement à l'identification des moyens à mettre en place afin de poursuivre cette lancée et, dans ce contexte, sur l'avenir du poste de commissaire à l'enfance», a confirmé le service des communications au «24 Heures».

Le commissaire à l’enfance de la Ville de Montréal avait été nommé afin de coordonner la Politique de l’enfant. Un budget de 25 millions $ sur cinq ans accompagnait cette politique présentée en juin 2016. Le commissaire était aussi tenu de faire un suivi auprès d’organismes partenaires de la Ville qui sont impliqués dans le bien-être des enfants.

Au printemps 2018, un forum avait été organisé pour faire un bilan du plan d’action accompagnant cette politique et pour jeter les bases d’un plan d’action 2019-2020.

Avant d’être nommé commissaire, Tommy Kulczyk avait notamment œuvré pendant plus de 30 ans à Jeunesse au Soleil, organisme venant en aide aux personnes démunies et aux jeunes. Il avait aussi été conseiller municipal de la Ville de Saint-Jérôme entre 2009 et 2013.