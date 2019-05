Morningstar avale DBRS

L’entreprise américaine Morningstar a annoncé mercredi avoir conclu une entente définitive visant le rachat de l’agence de notation DBRS pour une somme de 669 millions $ US, soit environ 904,3 millions $ CAN.

DBRS, qui a été fondée à Toronto en 1976 et qui compte des antennes dans plusieurs pays, est la quatrième agence de notation la plus importante au monde avec ses 500 employés.

Morningstar, dont le siège social est situé à Chicago, en Illinois, entend en vertu de cette transaction, étendre sa couverture mondiale des classes d’actifs, a-t-on précisé, par communiqué.

«La possibilité de donner aux investisseurs la recherche indépendante et les opinions dont ils ont besoin pour une multitude de titres a d’abord motivé notre décision d’entrer dans le secteur des cotes de crédit», a indiqué Kunal Kapoor, directeur général de Morningstar, spécialiste de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie.

«DBRS et Morningstar partagent des cultures axées sur la recherche, axées sur la rigueur et l'indépendance, a-t-il poursuivi. Ensemble, nous pensons pouvoir élever le secteur avec la première agence de notation "fintech" au monde, appuyée sur des modèles de pointe, des technologies modernes et des équipes de recherche expertes sur lesquelles les émetteurs et les investisseurs peuvent compter pour fournir des notations transparentes et indépendantes.»

DBRS avait fait les manchettes lundi en confirmant que la cote de crédit du Québec demeure à «A» (élevée) et a augmenté la perspective qui y est associée de «stable » à «positive».