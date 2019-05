Réforme du mode de scrutin: la «notion» de parité sera incluse, promet Lebel

La réforme du mode de scrutin inclura une certaine forme de parité, promet la ministre responsable du dossier, Sonia LeBel.

«Nous sommes tout à fait d’accord pour que cette notion-là fasse partie de notre réforme. Elle fait partie de la réflexion», assure la ministre de la Justice.

Dimanche dernier, le Mouvement Démocratie Nouvelle, le Groupe F­emmes, Politique et Démocratie, ainsi que des centrales syndicales ont demandé au gouvernement Legault d'inscrire la parité hommes femmes dans sa future réforme, qui vise à créer un nouveau mode de scrutin proportionnel mixte.

Si Sonia LeBel promet d'inclure une certaine forme de parité, la ministre ne s'engage toutefois pas à imposer un quota de 50% de candidates, ni même une «zone paritaire». «Toute la fourchette est là, dit Mme LeBel. La notion de parité, on va remplir notre engagement. Je ne discuterai pas des mesures particulières parce qu’elles sont, justement, en discussion et en réflexion.»

«Je veux rassurer tout le monde, on n’a pas mis de côté cet engagement-là, que la parité fasse partie de la réforme», ajoute-t-elle.