SNC-Lavalin subira un procès criminel pour fraude et corruption

La firme SNC-Lavalin subira un procès criminel à titre d’entreprise pour fraude et corruption, a tranché mercredi le juge Claude Leblond au terme de l’enquête préliminaire.

La multinationale fait face à deux accusations de corruption d’agents publics étrangers et de fraude pour des gestes qui se seraient produits entre 2001 et 2011 en Libye. Selon les accusations, la firme aurait versé en pot-de-vin 48 millions $ à des agents étrangers pour influencer la décision du gouvernement en place.

«Compte tenu du seuil que devait atteindre la partie poursuivante au stade de l'enquête préliminaire, ce résultat était attendu», a déclaré Neil Bruce, président et chef de la direction, SNC-Lavalin, dans un communiqué.

«Nous analysons la décision avec nos avocats. Nous déciderons de la meilleure façon de faire valoir notre cause et des arguments juridiques sérieux que nous allons présenter pour continuer de nous défendre vigoureusement afin d'obtenir le jugement souhaité et un acquittement», a ajouté M. Bruce.

Le président et chef de la direction assure toutefois que SNC-Lavalin a changé.

«SNC-Lavalin est une entreprise qui s'est complètement transformée. Ces accusations portent sur des actes répréhensibles allégués qui ont été commis il y a entre 7 et 20 ans par certains anciens employés qui ont quitté l'entreprise depuis longtemps. Et nous poursuivons ceux qui ont commis les actes répréhensibles» a conclu Neil Bruce.

C’est ce procès qui est au cœur de l’affaire SNC-Lavalin qui a éclaboussé le gouvernement Trudeau. L'ex-ministre de la Justice Jody WIlson-Raybould a allégué plus tôt cette année avoir été victime de pressions de la part du cabinet du premier ministre Justin Trudeau afin d'accorder un accord de réparation à l'entreprise, ce que la firme n'a finalement jamais obtenu. Cette crise a notamment mené aux départs du bras droit de Justin Trudeau, Gerald Butts, et du greffier du conseil privé Michael Wernick.

Mme Wilson-Raybould, de même que l'ex-ministre Jane Philpott, ont été expulsées du caucus libéral après des mois de controverse.

L’incertitude autour de la compagnie a fait chuter le titre de la compagnie de près de 50 % au cours des derniers mois. Celui-ci se transige désormais à moins de 25 $, du jamais vu depuis 13 ans pour SNC-Lavalin.

Plus de détails à venir.