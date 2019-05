Au tour de Boy George d'avoir un film sur sa vie

On s’apprête à presser le citron pas à peu près avec les biopics musicaux. Le leader de Culture Club aura lui aussi droit à un long-métrage consacré à sa carrière.

Mais après tout, pourquoi pas ? Boy George, George O’Dowd de son vrai nom, demeure une icône de la pop anglaise même si ses belles années de gloire se concentrent surtout dans la première moitié des années 80.

Alors même que Rocketman sur la vie d’Elton John n’est pas sorti en salle (c’est pour demain), la société de production MGM veut porter à l’écran la vie de Boy George.

Selon le Daily Mail, Sacha Gervasi écrira le scénario en plus de réaliser le film. On doit à Sacha Gervasi le téléfilm My dinner with Hervé diffusé sur HBO, un biopic sur l’acteur Hervé Villechaize.

Hervé Villechaize incarnait Tattoo dans l’émission télévisée L’Île fantastique et aussi Tric-Trac dans L’homme au pistolet d’or de la série des James Bond.

Si un film existe sur Hervé Villechaize, pourquoi pas sur Boy George?

Culture Club a tout de même connu bien du succès avec entre autres les hits Karma Chameleon, Do You Really Want to Hurt Me, I'll Tumble 4 Ya et Miss Me Blind.

Après la séparation de Culture Club, Boy George a poursuivi une carrière de DJ tout en continuant à donner des spectacles en solo. Il a même donné quelques concerts avec ses anciens acolytes sous le vocable Boy George & Culture Club.

Boy George est également coach à l’édition australienne de La Voix et admirateur de Carey Price.

Ce n’est pas rien.

Quel autre artiste mériterait un biopic?