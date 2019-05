Les analystes de «La Joute» n’ont pas semblé apprécier plus que ça la sortie de Justin Trudeau sur l’avortement lors de sa rencontre avec le vice-président américain Mike Pence.

«Ce n’est pas juste gros, c’est presque grossier comment c’est évident que ça fait son affaire d’en parler, de faire un peu la morale aux Américains dans ce dossier-là», a dit Caroline St-Hilaire.

«Dans le fond on sait très bien qu’il veut autant interpeller les conservateurs ou Maxime Bernier (...) Peut-être que Justin Trudeau trouve ça tout à fait payant de parler de ce genre de dossier dans le cadre de sa prochaine campagne électorale.»

Un avis partagé par Stéphane Bédard.

«Son adresse n’était pas pour le vice-président. Il sait très bien que ça n’a aucun impact sur le droit des femmes aux États-Unis. C’est pour sa campagne interne (...) C’est un thème qui a toute son importance, mais il reste que le fond de la rencontre était autre», a-t-il dit.

«M. Trudeau a voulu se mettre en valeur et préparer le terrain de sa campagne. Est-ce que c’est habile? On voit que M. Pence a été bon joueur et qu’il a simplement pris acte de ça.»