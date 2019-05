Il construit un canon artisanal et tue son ami sans le vouloir

Vouloir épater la visite peut se révéler mortel. Le cas d’un homme de l’Illinois qui a tué un ami après avoir allumé un canon artisanal lors d’une réunion de famille est en un bon exemple.

Kenneth Niemer voulait en mettre plein la vue à ses amis et sa famille un dimanche soir. Il avait apporté un tuyau dans le but de faire un feu d’artifice maison dans la cour arrière. Un vidéo amateur montre ses amis le bourrer d’explosifs, et l’allumer.

Ce sont les derniers moments avant que la tragédie ne frappe. Il semble que le projectile ait atteint Paul Casperson à l’abdomen. Lui qui tenait le téléphone cellulaire s’est effondré au sol. Malgré les efforts des invités, il a été impossible de limiter le saignement, et la victime est morte au bout de son sang.

Les autorités du comté de Waupaca estiment qu’il s’agit d’un événement non intentionnel – et tragique.

Trois hommes ont été accusés en relation à cet événement.