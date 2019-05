«Je ne laisserai pas tabletter les enfants du Québec»

La nouvelle présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, Régine Laurent, est revenue en entrevue sur les garanties qu’elle a obtenues du pour accepter le poste.

«Je peux vous dire ce que j’ai dit les yeux dans les yeux au premier ministre avant d’accepter: chaque cent dépensé sera justifié. Et je lui ai aussi dit que ce n’était pas vrai que je laisserais tabletter les enfants du Québec (...) C’est la garantie que je peux donner à la population», a-t-elle dit en entrevue à Paul Larocque à 100% Nouvelles.

«Nous allons travailler à trouver des solutions. Et si même en cours de travaux il y a des choses qu’on peut mettre en place, on va le faire, on va le suggérer au ministre Carmant. Ce n’est pas vrai que tout a besoin de changement législatif, de changer tout un système. On va être capable de faire des choses en cours de route.»

Voyez l’intégralité de son entrevue dans la vidéo ci-dessus.