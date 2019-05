L'aéroport de Québec commence un grand ménage

Cinq semaines après son arrivée, le nouveau patron de l’aéroport de Québec, Stéphane Poirier, fait déjà sentir sa présence. Deux vice-présidents ont été remerciés et un plan stratégique a été pondu afin d’assurer la santé financière de l’établissement.

Celui qui succède à Gaëtan Gagné au poste de président et chef de la direction de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) a rencontré jeudi les médias pour une première fois.

Il concède qu’il y a du boulot à faire pour redorer le blason de l’établissement ainsi que pour améliorer les finances. Il a toutefois refusé de parler des choix de l’ancienne administration misant plutôt sur le futur.

M. Poirier, qui a grandi à Cap-Rouge, projette notamment «à court terme», la construction d’un hôtel sur le site. Si tout se déroule selon ses plans, l’objectif est de lancer l’appel d’offres dès l’an prochain. Il regarde aussi pour aménager un parc industriel à proximité de l’aéroport ainsi que d’augmenter l’affichage publicitaire.

«Dans la vie d’un aéroport, YQB est à un moment critique. On sort d’une phase de construction extrêmement intense. Maintenant, mon mandat est d’accélérer le développement et de faire une gestion saine et efficace des actifs», indique-t-il.

Afin d’améliorer son bilan financier, la direction a aussi entamé au cours des dernières semaines des pourparlers avec la Ville de Québec pour diminuer son compte de taxes.