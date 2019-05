Les nouveaux paddocks dévoilés

À une semaine du Grand Prix du Canada, les toutes nouvelles installations qui ont coûté des millions de dollars ont finalement été dévoilées.

Au total, 59 millions de dollars, utilisés à même les fonds publics, ont servi à la construction des nouveaux paddocks. La majorité des fonds proviennent de la Ville de Montréal.

Ainsi, les installations peuvent maintenant accueillir 5000 personnes, soit 3000 de plus que les anciens paddocks. 13 écuries ont été conçues, tout comme une terrasse avec des panneaux solaires.

Des travaux à vitesse grand V

Les nouveaux paddocks ont été construits à toute vitesse, en moins d’un an. En effet, c’est en juillet 2018 que les anciennes installations ont été démolies et que les travaux ont commencé.

Les travailleurs du chantier ont tout de même rencontré quelques obstacles pendant leurs travaux.

« On est rapidement tombé sur de l’eau, on a donc dû changer rapidement la méthode d’établir les fondations, explique François Dumontier, promoteur du Grand Prix du Canada. Ça nous a obligés à faire du pieutage. Ça ne nous a pas ralentis, mais ça nous a obligé à nous ‘’revirer de bord’’ rapidement et on a réussi à le faire.»

L’organisation en est maintenant au dernier sprint avant le Jour J. La touche finale est mise sur les paddocks afin d’accueillir les équipes et les spectateurs pour le Grand Prix, qui se déroulera la semaine prochaine