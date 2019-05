Les syndicats d’enseignants contre la maternelle 4 ans «mur à mur»

Les syndicats d’enseignants s’opposent à l’implantation des maternelles 4 ans pour tous, déployées de façon «mur à mur».

La Fédération autonome de l’enseignement, qui représente 44 000 profs, estime que «le Québec doit continuer à prioriser les enfants issus de milieux défavorisés, car ce sont les plus vulnérables et donc ceux qui en ont le plus besoin».

«Une intervention ciblée auprès de ces populations doit demeurer prioritaire. Elle est essentielle pour le développement d’une société plus juste et égalitaire», ajoute la Fédération dans son mémoire présenté jeudi en commission parlementaire.

De plus, les enfants qui fréquentent une maternelle 4 ans en milieu défavorisé sont les plus susceptibles de ne pas se retrouver dans un centre de la petite enfance.

Cette position est partagée par la Centrale des syndicats du Québec, qui représente des enseignants et des éducatrices en service de garde.

«Il nous apparaît nettement plus judicieux d’utiliser les fonds disponibles pour renforcer l’accessibilité, la continuité et la qualité des services existants, en misant sur les bonnes priorités plutôt que d’instaurer la maternelle 4 ans mur à mur», affirme la CSQ.

Le président de la Commission sur l’éducation à la petite enfance, André Lebon, est de son côté venu affirmer que la maternelle offerte à 4 ans est «essentielle».

Tout en soulignant qu’on retrouve des enfants vulnérables «dans toutes les classes de la société», il presse le gouvernement de bien identifier «les enfants qu’on échappe». «Il y a une urgence d’agir pour ceux qui en ont le plus besoin», affirme M. Lebon.