Pascale Bussières rêve d'une Biennale de l'art contemporain à Montréal

Passionnée par l'art contemporain, Pascale Bussières fait partie d'un public qui se rend régulièrement apprécier œuvres, expositions et vernissages. C'est ce qui l'a poussée à accepter le rôle de porte-parole des Rencontres sur l'art contemporain, un rendez-vous multidisciplinaire participatif auquel le public est convié à la Maison de la culture Claude-Léveillée, à Montréal.

Qu'est-ce qui la séduit tant dans les différentes formes d'expression? «Ce sont souvent des propositions très fortes, très en lien avec les préoccupations de notre temps, de tout l’art technologique, détaille-t-elle. Je trouve que ça renvoie très, très souvent à un questionnement étonnant sur notre condition, peut-être plus que dans d’autres courants artistiques qui l'ont précédé.»

Contact ludique et sensoriel

Consciente qu'«il peut y avoir une espèce de barrière pour ceux qui ne sont pas familiers ou qui n’ont pas les outils pour décoder», l'actrice n'a aucun mal à se laisser déstabiliser par des créations en tous genres.

«Je suis toujours assez impressionnée par les propositions des artistes. Je trouve que l’art contemporain est parfois désarçonnant. Il y a des codes avec lesquels il faut se familiariser. Je trouve qu’il y a beaucoup un travail de démarche et de réflexion en dessous.»

Ce «pouls» des œuvres, comme Pascale Bussières l'image, il sera possible de le prendre seul ou en petit groupe, avec Mathieu Beauséjour, Michelle Bui, Maryam Izadifard, Jinyoung Kim, David Lafrance, Mathieu Latulippe et Frédéric Lavoie, les sept artistes associés à un rassemblement qui s'étire sur plusieurs semaines.

Musique contemporaine, visite d'exposition avec des créateurs qui parlent de leurs œuvres, conférences et tables rondes sur le rôle de l’artiste, prestations de danse, mais aussi de poésie composent la programmation multidisciplinaire des Rencontres sur l'art contemporain étalée jusqu'au 22 juin. L'exposition collective ne prendra quant à elle fin que le 18 août.

«Je pense qu’on veut vraiment décloisonner, sortir l’art contemporain des galeries plus nichées et surtout des musées, et de rendre ça très accessible, de faire en sorte que la représentation de l’art soit partout dans l’espace public», dit Pascale Bussières.

Pour cette dernière, il ne faut pas voir l'art contemporain comme un univers fermé, réservé aux initiés, car les gens peuvent y découvrir plusieurs choses. «Ça peut être des expériences très ludiques, très éclatées. C’est loin d’être aride. Je trouve que c’est bien moins aride que d’autres écoles qui ont précédé. Je trouve qu’on fait appel souvent à beaucoup de sens.»

Voir grand

Reconnaissant que plusieurs initiatives récemment mises en place ont permis d'accueillir davantage de gens dans les musées, Pascale Bussières aimerait que les choses prennent des proportions encore plus importantes.

«C’est sûr que je rêverais qu’il y ait, à Montréal, une Biennale de l’art contemporain comme à Berlin, confie-t-elle. Ce serait super et je pense que Montréal aurait le profil pour accueillir ça parce que je trouve que dans plusieurs domaines, on est vraiment à l’avant-garde, notamment dans les arts technologiques.»

Pascale Bussières est interpellée par la danse contemporaine. «J’aime beaucoup la danse contemporaine, à fortiori quand c’est dans des endroits publics. Je trouve que c’est toujours étonnant... C’est comme si le temps s’arrêtait tout à coup, ça force un autre regard.»

Son projet de danse avec l'artiste multiplateforme Mélanie Demers est d'ailleurs toujours dans l'air. Depuis quelques années, les deux femmes souhaitent adapter le film «Persona» d'Ingmar Bergman.