Pence espère entériner l’AEUMC cet été

Le vice-président américain Mike Pence espère que le nouvel accord commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique sera entériné cet été.

Lors de sa première visite diplomatique canadienne, le vice-président et le premier ministre Justin Trudeau se sont entretenus en avant-midi. Ils ont ensuite tenu une conférence de presse conjointe.

M. Pence a vanté a plusieurs reprises la relation forte entre le Canada et les États-Unis et pas seulement sur le plan économique. «Il s’agit du partenariat le plus réussi. Nos nations partagent plus qu’une frontière, nous partageons les mêmes valeurs», a-t-il dit.

Le vice-président américain a fait valoir qu’il était temps de renégocier l’ALENA, que c’était vital pour «nos deux nations». «L’AEUMC est une triple victoire pour nos trois nations» d’insister le numéro deux américain.

«Je peux vous assurer que le président et moi travaillons avec les membres du Congrès américain pour passer l’AEUMC et le passer cet été», a-t-il affimé.