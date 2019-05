Même après presque 30 ans, Pierre Bruneau continue d’être ému par les enfants aux prises avec un cancer.

«Vous savez, à travers les décennies, je les ai vus, tous ces jeunes qui sont traités pour un cancer. Ils ont tellement de résilience, ils sont tellement prêts, ils ont tellement de grands rêves...», a-t-il témoigné à Denis Lévesque.

Jamais à court d’idées, la Fondation Charles-Bruneau, qu’il chapeaute, lance une série des tatouages animés pour venir en aide à ces jeunes, qu’il surnomme des «durs à cuire».

À LIRE ÉGALEMENT

Voici le fameux tatouage de Pierre Bruneau!

Plus tôt cette semaine, Pierre Bruneau dévoilait la campagne Soutenons les durs à cuire dans une vidéo où on le voyait se faire faire un tatouage... temporaire! À sa question « est-ce que ça va faire mal?», un petit garçon lui répond avec candeur «ben non Pierre, ça ça fait pas mal!».

Ce commentaire innocent en dit long sur le quotidien des enfants. «Je pense que ça vient tous nous chercher, nous aider à comprendre l’importance de tout ça.»

Le lecteur de nouvelles a une connaissance toute particulière du cancer, puisqu’il a révélé dans son autobiographie Même heure, même poste avoir été opéré à deux reprises pour un cancer au cours des trois dernières années.

Dans le futur, Pierre Bruneau souhaite de tout cœur «continuer à véhiculer le message de Charles, le rêve de Charles et la guérison des enfants». La Fondation Charles-Bruneau a d’ailleurs plusieurs projets dans ses cartons.

Visionnez l’entrevue complète avec Denis Lévesque.