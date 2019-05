Plus d'hospitalisations à cause des drogues et de l'alcool que des AVC

Jour après jour, quelque 400 Canadiens se retrouvent à l'hôpital après avoir consommé de l'alcool ou des drogues et 10 personnes en meurent, a dévoilé jeudi l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) en présentant trois nouveaux indicateurs de fréquentation des hôpitaux.

À la grandeur du pays, on dénombre un taux de 477 hospitalisations par 100 000 habitants pour consommation de substances.

De son côté, le Québec se trouve en milieu de peloton des provinces avec un taux de 508 hospitalisations par 100 000 habitants. L'Île-du-Prince-Édouard est la province qui se tire le mieux d'affaire (373/100 000), avec un taux six fois inférieur à celui des Territoires du Nord-Ouest (2015/100 000).

Ces taux sont impressionnants lorsqu'on considère que le nombre d'hospitalisations pour ingestion d'alcool ou de drogues dépasse celui pour les crises cardiaques et les AVC, mis ensemble.

L'alcool pire que les drogues

Malgré la crise des opioïdes qui a provoqué plus de 10 000 morts au Canada dans les dernières années et la légalisation du cannabis, l'alcool demeure la principale raison des admissions à l'hôpital pour intoxication à une substance, avec plus de 50 % des cas. Environ 75 % des décès sont aussi attribuables à l'alcool.

«Quatre Canadiens sur 10 hospitalisés en raison de méfaits causés par l’utilisation de substances présentent aussi un trouble mental tel que l’anxiété, la dépression ou la schizophrénie», a aussi souligné l'ICIS dans son rapport.

Les deux tiers des admissions concernent des hommes. Les femmes sont surreprésentées seulement chez les jeunes de 10 à 19 ans, où les hospitalisations pour ingestion de cannabis supplantent celle pour consommation d'alcool chez les adolescentes.

Par ailleurs, deux autres indicateurs abordant les visites à l'urgence pour des problèmes de santé mentale et le séjour prolongé à l'hôpital en attente de disponibilité pour des services de soutien à domicile ont aussi été dévoilés. Le Québec a toutefois été exclu de l'indicateur sur le soutien à domicile, puisque la province ne dispose pas de données équivalentes à celles utilisées par l'ICIS.