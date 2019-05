Sa vie renversée par une accusation

Un ex-enseignant acquitté d’avoir agressé sexuellement son ancienne élève réclame maintenant près de 900 000 $ au ministère public pour les dommages causés par cette accusation criminelle qu’il estime « abusive ».

Jean-Pascal Naud, 34 ans, a vu sa vie être plongée en enfer après une partie de jambes en l’air, en juin 2015, selon ce qui est relaté dans sa poursuite déposée récemment au palais de justice de Joliette.

Dix mois plus tard, l’éducateur physique était accusé de contacts sexuels et de leurre alors qu’il était en position d’autorité auprès d’une adolescente.

On lui reprochait alors d’avoir invité chez lui une élève de 17 ans qui fréquentait son établissement scolaire.

Non seulement a-t-il été congédié de son poste dans une école secondaire de Lanaudière, mais aussi de son emploi d’arbitre de soccer, lit-on dans la poursuite civile.

Réorientation de carrière

Il a alors dû se rabattre sur des emplois en aménagement paysager et en restauration, en plus de retourner sur les bancs d’école pour se spécialiser dans un autre domaine, est-il indiqué dans le document judiciaire.

Les frais d’avocats, les dettes d’études et les paiements de maison l’ont fait crouler sous les dettes, l’obligeant à se tourner vers ses parents pour de l’aide, tandis qu’il perdait conjointe et amis, en plus de vivre des problèmes psychologiques, allègue la requête.

La victime a menti

Naud a par la suite été acquitté des accusations qui pesaient contre lui, en juin 2018.

Il avait accueilli l’adolescente chez lui trois jours après la fin des classes, pour avoir une relation sexuelle complète.

Le tribunal a toutefois statué que l’enseignant alors âgé de 30 ans ne se trouvait plus en position d’autorité parce que l’année scolaire était terminée.

La preuve a également démontré avant le procès que la jeune femme prétendait avoir 18 ans au moment des infractions alléguées, et que Naud la croyait « sincèrement ».

Finalement, aucun rapport de force entre les deux n’a pu être prouvé par la Couronne. Les liens qui les unissaient tenaient plutôt de l’amitié, avait-on alors conclu.

Naud considère que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) l’a poursuivi de manière « abusive » et « sans motifs raisonnables », est-il possible de lire.

Il réclame donc 880 442 $ au DPCP et au Procureur général du Québec en dommages punitifs et pour compenser ses pertes financières.