Transformer une classe du primaire en entreprise!

Une classe de 3e et 4e année de l'École du Boisé-Fabi à Sherbrooke s'est transformée cette année en véritable petite entreprise. Les vingt élèves de Mme Catherine ont produit et vendu des pousses comestibles comme de la luzerne.

Les jeunes ont bâti le projet de A à Z. Les différentes tâches pour faire rouler leur petite entreprise étaient reparties à travers quatre comités: ressources humaines, production, marketing et comptabilité.

À travers le projet, les élèves ont développé leur autonomie tout en explorant autrement des notions académiques.

«On a vu les nombres décimaux avec la monnaie, on a écrit des lettres pour avoir des permissions et on a aussi fait des communications orales parce que les élèves allaient présenter leur projet dans d'autres classes», explique leur enseignante, Catherine Brière.

Les petits entrepreneurs ressortent grandis de leur expérience et ils en sont très fiers.

Le projet a permis d'amasser 500$. «Ils ont acheté deux belles chaises pour la classe et la balance, 362$, sera investie dans la cour d’école», souligne l'enseignante.

Les autres élèves vont pouvoir eux aussi en bénéficier.

À la lueur du succès du projet, l'enseignante souhaite le refaire les prochaines années.