Un conducteur entre la vie et la mort après une embardée

Un véhicule a fait une embardée jeudi soir dans la paroisse de Très-Saint-Sacrement, en Montérégie, et le conducteur d'une trentaine d'années est entre la vie et la mort parce qu’il n’était pas attaché et a été éjecté.

Sa passagère dans la vingtaine a elle aussi été sérieusement blessée, mais les autorités ne craignent pas pour sa vie.

Selon les informations partagées par la Sûreté du Québec (SQ), l’hypothèse de la vitesse est considérée à ce stade-ci de l’enquête. Le véhicule a d’ailleurs été sérieusement endommagé, ce qui étaye la thèse de la vitesse.

Quant aux blessures sérieuses du conducteur, elles seraient attribuables au fait qu'il ne portait pas sa ceinture de sécurité et aurait été éjecté pendant que son véhicule faisait des tonneaux après avoir quitté la chaussée sur le rang 3, peu avant 20 h.

En raison de la fermeture du rang 3, des détours ont été imposés via la route 138 et le chemin de Fertile Creek.

Un reconstitutionniste de la SQ a été dépêché sur place.