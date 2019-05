100 000$ au Club des petits déjeuners grâce au petit Archie

Le premier ministre du Canada a annoncé vendredi un don de 100 000 $ au Club des petits déjeuners alors qu’il soulignait la naissance d’Archie Harrison Mountbatten-Windsor, le fils du prince Harry et de Megan Markle.

«Pour célébrer cette naissance, le Canada fera un don de 100 000 $ au Club des petits déjeuners du Canada, une organisation qui vise à appuyer les enfants en leur servant des petits déjeuners sains à l'école», a indiqué Justin Trudeau.

Le chef libéral a rappelé que l’organisme permet de nourrir plus de 220 000 élèves chaque jour, dans plus de 1600 écoles canadiennes, ce qui donne «aux jeunes Canadiens le bon départ dont ils ont besoin pour réussir».

«Grâce à ce don, le Club des petits déjeuners pourra étendre ses activités à cinq nouvelles écoles pour appuyer plus de 500 enfants additionnels au quotidien. Cela représente plus de 100 000 petits déjeuners au cours d'une année scolaire», a poursuivi M. Trudeau.

«Au nom du gouvernement du Canada, Sophie et moi offrons nos plus sincères félicitations à leurs Altesses Royales le duc et la duchesse de Sussex ainsi qu'à toute la famille royale», a-t-il conclu, en disant souhaiter accueillir bientôt le prince Harry et Megan Markle en visite officielle au pays.