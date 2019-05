À 7 ans, il amasse 22 000$ d’argent de poche pour payer le mur de Trump

À 7 ans, Benton Stevens aime construire des murs, mais pas seulement ceux en LEGO.

Le petit garçon a récolté des milliers de dollars pour construire un tronçon du mur que Donald Trump souhaite à la frontière des États-Unis avec le Mexique.

Depuis des mois, il vend du chocolat chaud aux passants de Austrin, au Texas. «J’ai vu que Trump voulait vraiment construire son mur», a dit l’enfant à CNN.

Au total, il a amassé 22 000 $, mais son but est de 50 000$. «Comme ce sera l’été, je vais commencer à vendre de la limonade», a-t-il précisé.

Capture CNN

Il a déjà fait don de son pactole à une campagne Go Fund Me appelée «We build the wall» qui a entrepris de construire un tronçon du mur grâce à du financement privé, à Sunland Park, au Nouveau-Mexique. Au total, leur butin se chiffre à 31 millions de dollars.

Un des plus importants donateurs de la campagne est justement le petit garçon de 7 ans.

La portion du mur d’acier construite par ce groupe mesure presque un kilomètre et a coûté environ 10 millions de dollars.