Alerte à la «dangereuse surpopulation» dans un centre de migrants du Texas

Un rapport du ministère américain de la Sécurité Intérieure alerte sur la «dangereuse surpopulation» dans un centre de détention de migrants à El Paso, au Texas, avec des cellules enfermant parfois jusqu'à six fois plus de personnes que leurs capacités d'accueil.

«Nous sommes préoccupés par cette surpopulation et la détention prolongée qui représentent un risque immédiat sur la santé et la sécurité non seulement des détenus, mais aussi des agents et policiers du DHS», acronyme du ministère de la Sécurité Intérieure, indique ce texte rendu public jeudi.

Le 7 mai dernier au El Paso Del Norte Processing Center, il y avait par exemple 155 migrants dans une cellule pouvant accueillir au maximum 35 personnes, et le 8 mai, 76 migrantes dans une autre pièce pouvant en retenir 12, selon les données de la police aux frontières citées par le rapport.

Environ 900 personnes étaient détenues dans ce centre le 8 mai pour une capacité maximale de 125 détenus, note encore ce rapport.

Le manque de place dans ce centre, qui a vu l'arrivée de milliers de migrants clandestins chaque mois, a rendu difficile l'isolement de détenus avec des maladies contagieuses, précise le texte.

«Nous avons aussi observé des détenus debout sur les toilettes dans les cellules pour se faire de la place et pour pouvoir respirer», poursuivent les observateurs dans leur rapport.

Dans la zone d'El Paso, près de 100 000 migrants clandestins ont été appréhendés à la frontière avec le Mexique entre octobre 2018 et avril 2019, soit une augmentation de plus de 600 % par rapport à la même période l'an passé, selon les autorités.

Les migrants détenus dans ce centre d'El Paso peuvent attendre des jours ou même des semaines dans des pièces «sans places assises», avant de voir leur cas étudier, précise le rapport.

L'administration «sur place indique qu'il y a une inquiétude constante sur la hausse des tensions parmi les détenus puissent tourner en violence».

Le président Donald Trump, qui a fait de la lutte contre l'immigration clandestine un de ses chevaux de bataille, a annoncé jeudi l'imposition de taxes douanières au Mexique pour forcer Mexico à agir contre l'afflux de clandestins -la majorité venue d'Amérique centrale- cherchant refuge aux États-Unis.