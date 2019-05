Comment acheter un bon cadenas de vélo?

C’est la période de l’année où on magasine son vélo. Mais le cadenas est tout aussi important.

À Montréal, environ 2000 vols de vélos sont rapportés à la police chaque année. Selon Vélo Québec, il y en aurait plutôt 20 000.

À Québec, la police enregistre une moyenne annuelle de 500 vols. Saint-Roch, le Vieux-Limoilou, Maizerets et Lairet seraient les quartiers les plus risqués.

Pourtant, Montréal et Québec sont les villes où il y aurait le moins de vols de vélos au pays. Victoria, en Colombie-Britannique, est la pire. À Londres, il se vole 1500 vélos par jour, soit un à la minute, et Amsterdam enregistre 45 000 vols par année. On organise même, depuis des années, un championnat européen d’humiliation publique de voleurs de vélos.

Incontournable

Le cadenas est donc un prolongement incontournable du vélo. Mais tous ne se valent pas. Le magazine Vélo Mag vient justement de publier un test de cadenas dans son dernier numéro (en collaboration avec le magazine Protégez-Vous). Vélo Mag s’est rendu célèbre il y a quelques années en simulant des vols avec différents types de cadenas et d’attaches. L’exercice a démontré qu’il ne suffit que de quelques secondes à un voleur expérimenté, muni d’outils très simples, pour parvenir à ses fins.

Si vous croyez que votre vélo, acheté de seconde main ou pour une couple de 100 $ dans une grande surface rebutera un voleur, détrompez-vous ! Les voleurs de vélos ne font aucune différence entre les modèles à 4000 $ et à 150 $... Seule compte la facilité avec laquelle ils s’exécutent. Car la revente sur Kijiji facilite leur vie.

Les meilleurs modèles de cadenas identifiés par Vélo Mag : Kryptonite Evolution Series 4 STD (108 $) et Hiplok D (102 $). Dans la gamme à 35 $ : Magnum U-Lock 3002 et 3003. Dans les cadenas à câble, le Hardwire 2085 et la Keeper 785 de Kryptonite (60 $) feront le travail.

Si vous attachez votre vélo à proximité de la terrasse où vous séjournez pour une heure, un câble suffit. Mais pas pour la nuit.

Conseils

Oubliez l’échelle de protection affichée par le fabricant, c’est du marketing. Ne vous fiez pas au poids du cadenas ou à la qualité du métal.

Les cadenas en U avec double mécanisme de verrouillage (à la connexion arceau/baril) doivent être sciés à deux endroits et résistent davantage aux cassures par torsion.

Les mini U et les cadenas articulés sont vulnérables à la torsion, mais bien « remplis », ils compliquent la tâche des voleurs.

Les chaînes résistent bien et s’adaptent à nombre de supports, mais elles sont lourdes.

La plupart des cadenas à câble complètent ceux en U pour protéger vos roues.

Les voleurs opèrent dans l’indifférence généralisée. Personne ne va dénoncer ou stopper un voleur en pleine action. Cadenasser le vélo à l’ombre ou sous un lampadaire, c’est du pareil au même.

Si possible, conservez votre vélo dans votre domicile, une remise, un abri, au garage ou, mieux, dans un vestiaire à vélo surveillé.