Le salaire des dirigeants des sociétés d’État du Québec, «c’est un peu n’importe quoi», affirme Richard Martineau, au lendemain de la publication du rapport de la vérificatrice générale sur la question.

«C’est le "free for all", a-t-il lancé dans le cadre de sa chronique "Réveillez-vous" sur les ondes de LCN. C’est un peu comme le bar ouvert totalement. Il n’y a pas de règles! Le vrai salaire est caché.»

Les indemnités de départ, les allocations et les primes qui s’ajoutent au salaire de base font en sorte qu’«on donne des cadeaux à gauche et à droite» qu’on n’arrive plus à connaître la rémunération totale de ces grands patrons.

«C’est vraiment l’État dans l’État! s’exclame le chroniqueur. C’est un peu n’importe quoi. [...] Il est temps qu’on fasse le ménage.»

Voyez la chronique de Richard Martineau dans la vidéo ci-dessus.